Semaine pour la qualité de vie au travail 2022 #SQVT2022

« En quête de sens au travail », c’est le fil rouge choisi pour la 19ème Semaine pour la qualité de vie au travail organisée par le réseau Anact-Aract du 20 au 24 juin 2022. Au programme : des rendez-vous en région, webinaires et podcasts.

La Semaine pour la qualité de vie au travail 2022 sera l’occasion d’inviter employeurs, RH, manageurs, salariés et leurs représentants à échanger sur ce qui contribue à donner du sens au travail pour travailler dans de bonnes conditions et efficacement.

« La quête de sens au travail », un sujet d’actualité pour les entreprises

Après plus de deux ans de crise liée au Covid-19, la relation au travail et les conditions de l’engagement des salariés sont questionnées de multiples façons. Entre risques de surengagement ou de désengagement du côté des salariés, quel(s) rapport(s) au travail aujourd’hui ? Qu’est-ce qui motive, permet de rester en poste, donne envie d’évoluer ? Et quels leviers pour les entreprises, du côté de la qualité de vie et des conditions de travail, pour attirer et fidéliser le personnel ?

Une occasion d’échanger et d’identifier des pistes d’action

Pendant la Semaine, des manifestations en région, des webinaires et podcasts gratuits permettront de partager :

des éclairages et regards experts,

ainsi que des retours d’expérience et exemples d’actions.

Pour être les premiers informés, suivez-nous sur les réseaux sociaux #SQVT2022.