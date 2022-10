Egalité professionnelle et qualité de vie et des conditions de travail : l’Anact publie 10 recommandations pour négocier un accord

Dans les négociations, la question de l’égalité professionnelle (EP) femmes-hommes est encore peu articulée à la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) qui forme pourtant un domaine incontournable à investir pour réduire les inégalités. Comment réduire les écarts importants qui subsistent entre les femmes et les hommes en matière de rémunération, de perspective de carrière, de conditions de travail, de santé ou encore d’équilibre de vie personnelle et professionnelle. L’Anact publie 10 recommandations pour négocier un accord associant EP et QVCT.

Ces recommandations s’appuient sur l’analyse de 50 accords signés en 2021 et 2022, au cœur d’une crise sanitaire particulièrement révélatrice d’inégalités.

Sans ambition d’être exhaustives, elles offrent des pistes concrètes pour intégrer les enjeux soulevés par l’égalité professionnelle à la stratégie de l’entreprise, au dialogue social et à l’organisation du travail.

Ces 10 recommandations reprennent de grands axes d‘action de la QVCT, en articulant dialogue social et professionnel : stratégie de l’entreprise, ancrage dans les projets d’organisation, méthode de concertation et de négociation, mixité des emplois, développement des parcours, amélioration des conditions de travail, articulation des temps de vie.