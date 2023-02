Partager la valeur pour un monde meilleur

Nous vivons des temps de l’urgence car nous sommes la dernière génération qui peut agir. Les entreprises sont les piliers de cette transformation... Par Marlène Schiappa, Secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative.

Le Covid l’a montré : quand on mobilise toutes les énergies, il est possible de surmonter toutes les crises. Le climat, la biodiversité, la cohésion sociale doivent nous mobiliser collectivement de la même manière. Les entreprises sont l’un des piliers de ces transformations tant elles savent qu’aucune ne peut gagner à long terme dans un monde qui perd face aux enjeux sociaux et climatiques.

Les entreprises françaises ont un atout précieux : leur capacité d’adaptation et d’innovation face à des situations inédites. Cela tombe bien, car la révolution environnementale et solidaire touche tous les aspects de notre vie économique et sociale. Il faut des investissements massifs, des efforts cohérents et une volonté sans faille de tous les acteurs.