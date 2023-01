Faisons de l’ESS une véritable alternative économique !

L’économie sociale et solidaire (ESS) concilie utilité sociale, performance économique et gouvernance démocratique. Pourtant, les associations, actrices historiques de l’ESS, sont de plus en plus fréquemment concurrencées dans le cadre de la commande publique par des acteurs du secteur privé lucratif.

Depuis 2014 et la promulgation de la loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS), que de chemin a été parcouru ! L’ESS représente 200 000 entreprises, 2,3 millions de salariés, 1,6million de bénévoles et 10 % du PIB en France (8 % à 10 % au niveau européen). Dans le seul champ de l’action sociale, par exemple, 62 % des établissements sont des entreprises de l’ESS.

L’ESS est un modèle qui concilie utilité sociale, performance économique et gouvernance démocratique. La gestion de ses entreprises est désintéressée, les bénéfices raisonnables, indivisibles et ­réinvestis dans les projets.