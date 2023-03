Club des collectivités engagées pour l’ESS en Ile-de-France : ESS et coopérations territoriales

Le RTES et la CRESS Ile-de-France, en partenariat avec l’Association des Maires d’Ile-de-France et avec le soutien de la MNT, organisent le club des collectivités engagées pour l’ESS en région Ile-de-France,

le jeudi 23 mars 2023, de 9h30 à 12h30

dans les locaux du PTCE Phares (6 rue Arnold Géraux, 93450 L’Île-Saint-Denis)

autour de la thématique : « ESS et coopérations territoriales »

La coopération économique territoriale est de plus en plus reconnue comme une condition de développement durable des territoires. Les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) sont l’une des incarnations de ces logiques de coopération. Le PTCE Phares, qui nous accueillera pour ce club des collectivités, est un exemple de ce type de démarche.

“Les pôles territoriaux de coopération économique sont constitués par le regroupement sur un même territoire d’entreprises de l’économie sociale et solidaire (..) qui s’associent à des entreprises, en lien avec des collectivités territoriales et leurs groupements, des centres de recherche, des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des organismes de formation ou toute autre personne physique ou morale pour mettre en oeuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération ou de partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants, socialement ou technologiquement, et porteurs d’un développement local durable.”