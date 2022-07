ESS France France adresse son salut républicain à la nouvelle ministre en charge de l’ESS et de la Vie associative, Marlène SCHIAPPA

Son rattachement auprès de la Première ministre reconnaît le caractère transversal de l’ESS. Son attachement aux enjeux de citoyenneté sera précieux pour notre économie de l’engagement.

Les attentes des acteurs de l’ESS porteront d’abord sur l’amplification des efforts à faire pour être pleinement considérés et fortement soutenus comme des acteurs économiques incontournables sur les territoires, et indispensables à la vie démocratique et sociale du pays.

Les acquis du passage de #ESS à Bercy ne doivent pas être perdus : nous sommes des acteurs économiques. L’Etat doit soutenir notre développement au même titre que les autres. La transition écologique est aussi notre affaire, par l’engagement innovant d’acteurs de terrain.