Découvrir « L’économie solidaire en mouvement »

A l’occasion du 20e anniversaire du Mouvement pour l’économie solidaire, IAE Paris Alumni vous invitent à un échange en présence des coordinateurs de l’ouvrage « L’économie solidaire en mouvement » et de Marlène Schiappa, Secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative.

L’ouvrage propose à la fois une analyse du développement de l’économie solidaire et un large éventail des formes qui se sont inventées depuis plus de cinquante ans et inscrites dans le paysage socio-économique en France, en Europe et dans le monde.

Vous allez découvrir :

Une vision débarrassée des clichés, souvent associés à cette économie (économie pour les pauvres, de la réparation, des marges, etc.),

Une version revisitée de son histoire, des mises en perspective sociopolitiques, un large panorama de la créativité des acteurs du mouvement, de la vitalité des réseaux dans la circulation des idées et des méthodes en renouvellement constant.

Une mise en lumière entre innovations techniques et socio-économiques, entre tous les acteurs (chercheurs, porteurs de projets et élus territoriaux) de nouvelles formes d’intervention économique plus proches des territoires, non délocalisables et écologiquement responsables.

Un partage de pratiques au sein de divers champs d’activité (agroécologie, énergie, transport, habitat, éducation, numérique, etc.)

L’animation de ce moment est réalisée par Philippe Eynaud, Professeur à l’IAE Paris Sorbonne

Nous clôturons la soirée par un cocktail et une occasion de réseautage.

Lieu : Biopark "Auditorium - Lounge", 11 Rue Watt, 75013 Paris

date : Jeudi 19 janvier 2023, 20h00 - 21h30