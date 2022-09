Retour sur le temps fort du plaidoyer d’ESS France du 13 septembre 2022

Le 13 septembre dernier, ESS France, en partenariat avec Aéma Groupe, a organisé son temps fort du plaidoyer intitulé « 5 ans au service du développement de l’ESS ».

Cet événement phare de la rentrée a permis de porter une parole collective de l’ESS, en début de ce quinquennat pour se saisir des 5 prochaines années au service du développement de l’ESS. En partageant ses priorités pour l’année de travail et en ouvrant un dialogue républicain aux côtés de parlementaires ainsi que de Marlène Schiappa, Secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative, l’ESS s’est rassemblée pour faire de ce mode d’entreprendre un levier indispensable des grandes transitions à venir.