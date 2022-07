Temps fort du plaidoyer "5 ans au service du développement de l’ESS"

ESS France, en partenariat avec Aéma Groupe, vous invite à son temps fort du plaidoyer en faveur de l’ESS

ESS France ou Chambre Française de l’Economie Sociale et Solidaire est la voix de référence de l’ESS. Elle représente et porte les intérêts des entreprises et organisations de l’ESS. Elle fédère les organisations nationales de l’ESS représentant les différentes formes statutaires de l’ESS, les Chambres régionales de l’ESS et tout autre personne morale, de type fédération, réseau, collectif ou regroupement de niveau national qui souhaite s’investir dans ses activités.

Aéma Groupe est le groupe mutualiste de protection né du rapprochement des groupes Macif et Aésio. Avec l’acquisition d’Abeille Assurances (ex. Aviva France) en 2021, Aéma Groupe se positionne désormais comme le 5e acteur de l’assurance et de la Gestion d’actifs en France. Accompagnant plus de 11 millions d’assurés, il rassemble 18 000 collaborateurs et a réalisé 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France. Groupe mutualiste de référence, multimétiers, multimarques, Aéma Groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes.

Date Le 13/09/2022

De 17:00 à 20:00

Lieu 17-21 place Étienne Pernet 75015_PARIS

Inscriptions Clôture le 12/09/2022