Panorama de l’économie sociale et solidaire : L’ESS au cœur de la France

L’économie sociale et solidaire est la preuve par l’exemple que la démocratie ne s’arrête pas à la porte des entreprises. Porteuse des aspirations de la société, son rôle dans les grandes transitions sociales et écologiques à venir est donc fondamental. Et comme le montre aujourd’hui l’Observatoire national de l’ESS dans son dernier panorama, l’ESS est au cœur du quotidien des Françaises et des Français. Elle doit par conséquent prendre toute sa place dans les orientations de l’action publique et l’organisation de notre économie.

Les principes d’égalité, de liberté et de solidarité sont les piliers de notre contrat social républicain. Lorsque celui-ci se trouve menacé, le rappel de ce qu’apporte la mise en œuvre concrète de ces principes s’appuie bien souvent sur les actions des entreprises et organisations de l’ESS qui les font vivre au quotidien. Redonnant chaque jour aux citoyennes et citoyens un véritable pouvoir d’agir, l’ESS représente plus que jamais l’une des conditions de la revitalisation de l’idéal démocratique. Elle est également un atout essentiel à considérer pour accélérer la nécessaire mutation de notre système économique, puisqu’elle y joue un rôle de pionnière sur de nombreux domaines d’activités, et dans tous les territoires.

Cette place singulière de l’ESS dans la société française nous permet d’établir un panorama de la diversité de ses contributions : 30% des jeunes ont formé leur culture politique au sein d’une association, 9 agriculteurs sur 10 sont membres d’une coopérative et 70% des complémentaires santé sont des mutuelles. Au total, l’ESS, c’est 2,6 millions de salariés et plus de 21 millions de participations bénévoles qui façonnent dès aujourd’hui l’économie de demain. Les Français sont prêts. Passons à l’ESS !

Jérôme Saddier, Président d’ESS France