Marlène Schiappa : « L’Economie Sociale et Solidaire est l’économie de la coopération et de la démocratie »  

Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat à l’Economie sociale et solidaire et la Vie associative, qui clôturait les Assises de la Coopération et du Mutualisme 5 avril 2023 s’est également exprimée sur LinkedIn au sujet de la mission qu’elle a confié aux réseaux de l’ESS d’évaluation de la loi de 2014 sur l’ESS.

« L’Economie Sociale et Solidaire est l’économie de la coopération et de la démocratie. Les réseaux qui représentent les différentes familles de l’ESS eux aussi, fonctionnent sur ces principes. Les courants qui les traversent s’expriment et débattent régulièrement, et c’est sain. Les pouvoirs publics n’ont pas à se prononcer sur les choix faits par ces organisations avec lesquelles ils travaillent au quotidien, pour soutenir le développement des entreprises dans les territoires comme pour promouvoir l’ESS en France et à l’international. C’est pour toujours mieux servir cette ambition que j’ai confié au CS ESS qui regroupe tous ces réseaux, avec leurs sensibilités, une mission d’évaluation de la Loi ESS de 2014. Elle a pour objectifs d’identifier les objets à évaluer et lorsque c’est pertinent et dans l’intérêt de tous, de proposer d’éventuelles évolutions. Cette évaluation est le fruit des travaux des acteurs et ce n’est que dans la co-construction que nous bâtirons l’ESS de demain. Je suis certaine que c’est par cet exercice de concertation et ces échanges que nous trouverons la voie commune pour que l’ESS et toutes les familles qui la composent, soient plus que jamais porteuse des solutions dont nous avons tous tant besoin pour faire face aux grandes mutations de notre monde. »