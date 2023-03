Non au nouveau projet de loi sur l’asile et l’immigration !

Publié le 24 mars 2023

Demandez à vos sénateurs et sénatrices de s’opposer aux dispositions prévues par ce texte lors des débats en séance publique, puis de voter contre ce projet de loi. Ce vote aura lieu le mardi 4 avril prochain. Il est encore temps d’agir. Grâce à la plateforme d’interpellation de VoxPublic, vous pouvez interpeller votre sénatrice.teur directement par mail et/ou par Twitter. Merci d’agir maintenant et de faire connaître cette action autour de vous. Un nouveau projet de loi sur l’asile et l’immigration (...)