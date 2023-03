Nouveau projet de loi sur l’asile et l’immigration : stoppons cette fuite en avant répressive et stigmatisante !

Publié le 15 mars 2023

Mercredi 15 mars, la commission des lois du Sénat examine le nouveau projet de loi sur l’asile et l’immigration. Un texte qui s’inscrit dans la lignée d’une frénésie législative sur ce sujet, avec plus de 20 lois en près de 40 ans. Faussement présenté par le gouvernement comme « équilibré », ce projet de loi est marqué par la volonté de continuer à freiner à tout prix les migrations des personnes exilées, par un renforcement continu des mesures sécuritaires et répressives. Au mépris de la réalité de notre (...)