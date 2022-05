Les travailleurs des plateformes votent pour la première fois pour leurs représentants

Les chauffeurs Uber ou les livreurs Deliveroo, pour ne citer qu’eux, sont appelés à élire à partir de lundi (9 mai) leurs représentants syndicaux qui mèneront le dialogue social avec les plateformes pour améliorer leurs conditions de travail.

C’est une première en France. Plus de 120 000 chauffeurs VTC et livreurs vont voter en ligne pour choisir qui portera leur voix dans les discussions à venir avec les plateformes sur l’amélioration de leur protection sociale et de leurs conditions de travail en France.

Deux scrutins numériques sont organisés pour départager les organisations syndicales et associations qui se sont présentées, une pour les chauffeurs VTC et une seconde pour les livreurs. Les travailleurs des plateformes ont jusqu’au 16 mai pour déposer leur vote.