Laurent Berger : "Pour moi, c’est toujours non, pour la CFDT et l’ensemble des organisations syndicales"

Les syndicats sont unanimement opposés à la réforme des retraites, y compris la CFDT. Une ligne qui n’a pas bougé avec l’annonce détaillée du projet du gouvernement mardi soir. "Pour moi, c’est toujours non. Pour la CFDT, c’est toujours non, pour l’ensemble des organisations syndicales du pays c’est non", estime Laurent Berger, secrétaire général. "Cette réforme des retraites c’est davantage une réforme des finances publiques, d’équilibre financier sur le seul dos des travailleurs".