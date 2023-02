Besoins fondamentaux de l’enfant : la CNAPE publie des fiches repères à destination des professionnels pour mieux les armer dans leur pratique

Publié le 27 février 2023

Pour garantir à chaque enfant la réponse la plus précoce et adéquate à ses besoins, la CNAPE publie des fiches mobilisant les besoins fondamentaux de l’enfant comme une clé de lecture et d’analyse de l’action éducative. Il s’agit de favoriser une culture commune au sein des équipes éducatives et amener un changement de regard sur cet enjeu essentiel à la protection et au bien-être de l’enfant. Chaque enfant a des besoins fondamentaux. Les adultes qui prennent soin de lui doivent y répondre de manière (...)