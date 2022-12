Appel de Noël 2022 du Secours populaire français

Une maman en pleurs rencontre une responsable d’une des fédérations du Secours populaire et lui dit cette semaine : « J’ai déposé le catalogue de jouets sur la table de la cuisine. Ma fille, 6 ans, l’a repoussé. Elle sait quand j’ai des problèmes ! ».

Des enfants, des personnes âgées, des femmes, sont dans les rues de nos villes, quartiers, villages sans toit, à la rue.

D’autres ont peur de basculer, d’être expulsés, ils ne peuvent plus payer leur loyer, leur gaz et/ou électricité.

D’autres encore se privent de repas, de soins, de tout, l’angoisse est leur quotidien.

Nos antennes et les comités les accueillent toujours plus nombreux dans 1 300 lieux sur notre territoire, où ils vivent, travaillent, étudient. Nos amis partagent leur douleur de ne plus maîtriser leur vie et nous en font part de toute la France.

Nous lançons un appel général et urgent à toutes et tous pour qu’ensemble avec des moyens financiers petits ou grands nous fassions reculer le malheur et l’angoisse.

Ne baissons pas les yeux.

Tous humains, tous concernés.

Noël 2022 ne doit pas être une tragédie.

Versez, participez à la solidarité à côté de chez vous dans une antenne, un comité, auprès d’un collecteur du Secours populaire

Agissez autour de vous pour rassembler largement.

La solidarité rend heureux celles et ceux qui la reçoivent comme celles et ceux qui la pratiquent.

Agissons pour un monde plus juste et plus solidaire.