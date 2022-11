Taxation injuste et expérimentation juste, les mutuelles santé au créneau !

Bonjour,

La FNMF a sorti les griffes cette semaine après une initiative sénatoriale de création d’une taxe supplémentaire sur les contrats d’assurance. La vénérable institution a rappelé que cela n’allait en rien arranger la couverture des patients, mais juste gréver un peu plus les porte-monnaies puisque les taxes seront reportées sur les cotisations. Elle a aussi rappelé un élément important du débat : "Entre 2000 et 2019, les taxes prélevées sur les contrats des mutuelles (contributions / taxe CMU, TSA) sont passées de 200 millions à 3,2 milliards sur 2020 (contribution COVID inclus)", soit 8 fois plus. Les pouvoirs publics ont bon dos ensuite de dénoncer des complémentaires trop chères qui ne joueraient pas le jeu de l’accès facilité à la protection.

Par leur modèle économique, les mutuelles sont innovantes par nature et par ambition. La MGEN vient le prouver en mettant en place un programme complet d’expérimentation de prise en charge auprès de 1 000 adhérentes MGEN volontaires atteintes d’endométriose. Cette maladie est très invalidante et de souffrance pour les femmes, mal prise en charge. Une deuxième session démarrera début 2023.

Le secteur des services à la personne est souvent en souffrance et ses représentants souvent dans l’alerte, voire plus. Là, ADEDOM, ADMR, la FNAAFP-CSF et UNA adressent un satisfecit sur l’augmentation de budget permettant de cofinancer les revalorisations salariales des SAAD, et notamment l’avenant 43. Peut-être à mettre en lien avec la mise en place d’un comité des financeurs (Présidents de Départements et les Ministres) qui a permis de finaliser les modalités d’accompagnement des Départements sur la revalorisation de l’aide à domicile (Avenant 43) engagée par le Gouvernement Castex.

Les salariés des SIAO n’ont pas eu la même reconnaissance et mardi, ils étaient en grève pour exprimer leur mécontentement sur l’absence de revalorisation de leurs salaires suite aux accords du Ségur de la Santé. Mais pas que ! Une mauvaise reconnaissance de leurs missions et des difficultés de recrutement étaient aussi au menu des revendications.

Le mouvement pour une économie solidaire, représentant le deuxième "S", a soufflé ses 20 bougies et s’est fait un cadeau particulier. Un livre sur l’économie solidaire, écrit par des acteurs qui savent de quoi ils parlent. Innovation et territoires ont su structuré l’économie solidaire depuis l’appel de 1995, point de départ de la structuration. Longue vie au MES !

Bonne lecture,

Bonne semaine

Guillaume