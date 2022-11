Livre "L’economie solidaire en mouvement"

A l’occasion de son 20ème anniversaire, le Mouvement pour l’économie solidaire a lancé la publication d’un ouvrage pour valoriser ce que l’économie solidaire a produit au cours de son histoire.

Cet ouvrage nous l’avons voulu, pour fêter nos 20 ans et pour raconter l’économie solidaire et l’histoire de son mouvement . Depuis L’appel Pour une économie solidaire publié dans Le Monde le 18 octobre 1995, 27 ans se sont écoulés et les initiatives citoyennes solidaires se sont répandues et structurées dans une économie solidaire en Mouvement.

L’économie solidaire a su innover dans de nombreux domaines de l’activité humaine, se structurer sur les territoires et dans de nombreuses filières, traverser les pays et les continents, dialoguer avec d’autres concepts. En témoignent la cinquantaine de contributeurs qui dans cet ouvrage nous racontent comment ils ont participé au développement de l’économie solidaire.