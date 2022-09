Dialogues de la RECMA "Diversité et unité de l’Économie Sociale et Solidaire"

15 septembre de 17h à 19h

Maison des Sciences de l’Homme Paris et en hybride.

RECMA

Maryline Filippi et David Hiez

Co-rédacteurs en chef de la Recma

La Revue Internationale de l’Économie Sociale (RECMA) dans son numéro 364 est le premier numéro préparé sous la houlette Maryline Filippi et David Hiez, afin de mettre en débat la diversité des questionnements portés par l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), des débats et des réponses qu’elle tend à apporter aux controverses théoriques et socio-économiques contemporaines. Parmi ces débats, domine toujours la tension entre l’identité de l’ESS et sa diversité. En effet, concept rassembleur, l’ESS réunit des phénomènes très variés.

Ces Dialogues réalisés en hybride, sont donc l’occasion de réfléchir à la façon de respecter les différences au sein de l’ESS tout en garantissant son unité. A cette fin, nous aurons le plaisir d’accueillir pour débattre les autrices et auteurs suivants sur la base de leurs contributions dans la RECMA :

Marie Bouchard, Professeure, Université du Québec, « Quel périmètre pour les statistiques sur l’économie sociale à l’échelle internationale ? » (Canada)

Jean-Louis Laville, Titulaire de la Chaire Économie Solidaire au Conservatoire National des Arts et Métiers, « L’avènement de l’économie sociale et solidaire : aménagement à la marge ou reconfiguration de l’économie sociale » (France)

Marthe Nyssens, Professeure d’économie sociale et Prorectrice ‘Transition et Société’, Université catholique de Louvain, « La diversité des modèles d’entreprises sociales : nouvelles dynamiques au cœur et aux confins de l’économie sociale et solidaire » (Belgique)

Jérôme Saddier, Président du Groupe Crédit Coopératif et d’ESS France, « Présidence française de l’Union Européenne, élection présidentielle : vers un agenda synchronisé et prometteur pour l’ESS française ? » (France)

Les auditrices et auditeurs seront invités à discuter avec les intervenants.

Le 15 septembre de 17h à 19h à la Maison des Sciences de l'Homme Paris et en hybride.

MSH Paris-Saclay - UAR 3683

4 avenue des sciences - 9190 Gif-sur-Yvette

A distance : le lien sera adressé aux inscrits