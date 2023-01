Webinaire "L’économie solidaire en mouvement"

Le lundi 23 janvier 2023 de 18h30 à 19h30

En visio sur ZOOM

Avec les directeurs d’ouvrage :

Josette COMBES, membre fondateur du réseau interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire, coprésidente du Mouvement pour l’économie solidaire et coordinatrice de la communication du Réseau intercontinental de promotion de l’ESS Europe (RIPESS Eu).

Bruno LASNIER,délégué général du Mouvement pour l’économie solidaire, membre du comité de pilotage du Collectif pour la transition citoyenne (CTC), trésorier du Ripess Eu et membre du conseil d’administration d’ESS France.

Jean-Louis LAVILLE, sociologue, économiste, professeur du Conservatoire nationale des arts et métiers (Cnam), titulaire de la chaire Économie solidaire, chercheur au laboratoire HT2S.

La majorité des acteurs de l’économie solidaire sont rassemblés dans cet ouvrage pour éclairer, avec une multiplicité de focales, les enjeux sociétaux touchant un large public de citoyens impliqués pour préparer l’avenir au-delà de l’Hexagone, en Europe et dans le monde entier.

Inscription gratuite mais obligatoire en cliquant ici

Une fois inscrit·e, vous recevrez le lien de connexion par mail

le 23 janvier 2023 dans l’après-midi (pensez à vérifier vos courriers indésirables).