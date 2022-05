Pacte législatives 2022 : Une Assemblée pour la transition

Interpellez vos futur·es député·es sur 7 enjeux de la transition écologique,

sociale et démocratique, déterminants pour le prochain mandat.

Suite aux résultats décevants des élections présidentielles, nous ne pouvons pas nous résoudre à rester spectateurs et spectatrices d’un nouveau mandat perdu pour le climat, la justice sociale et la démocratie.

En juin, il nous reste une chance de porter les Transitions au cœur du mandat : les élections législatives.

Avec une trentaine d’autres organisations, nous portons le Pacte pour la Transition Législatives : un ensemble d’outils et de ressources pour interpeller ses futures députées et députés et les faire se positionner sur 7 enjeux de transition résonnant au local comme au national.