Rénover le pacte républicain et adapter les principes du développement économique

Les résultats constatés au deuxième tour de l’élection présidentielle 2022 rassurent les membres d’ESS France. Le cadre républicain étant ainsi réaffirmé, il s’agit d’aborder la troisième étape que sont les élections législatives pour constituer une assemblée nationale représentative du peuple français.

Historiquement ancrée sur les territoires, les membres de la Cress IdF doivent accorder une importance significative au plaidoyer qu’ils pourront développer durant cette campagne législative, si nous souhaitons que les principes de l’ESS, constituent la norme du développement économique demain.

Améliorer le partage des richesses créées en associant les salariés à la gestion du capital de l’entreprise, différencier l’application des règles d’ achats publics ou de délégation de services selon le degré d’utilité sociale des biens et des prestations recherchées, produire pour répondre à des besoins ou des attentes et non dans le seul but de s’enrichir, favoriser l’innovation sociale et technologique pour diminuer l’empreinte carbone des entreprises et des structures de l’ESS, sont autant d’objectifs à partager avec la majorité des députés qui sera élue le 19 juin prochain pour redéfinir le pacte républicain et sortir durablement des crises que nous subissons.

C’est pourquoi la Cress IdF organise comme elle le fait depuis 2007 à toutes les élections, son plaidoyer ESS régional en Ile-de-France, pour interpeller et tenter de convaincre les 76 futur·e·s député·e·s francilien·ne·s qu’une autre manière d’entreprendre collectivement est possible. Affirmons ensemble à cette occasion que les principes de l’ESS peuvent réconcilier le développement économique et la République laïque, sociale et démocratique, à laquelle nous aspirons.

Youssef Achour, Président de la Cress IdF

Éric Forti, Administrateur de la Cress IdF