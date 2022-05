Discussion "La citoyenneté économique : une solution pour réanimer la démocratie"

Taux d’abstention élevé, défiance des citoyens envers les élus, désintérêt envers les mécanismes de la vie sont les symptômes d’une démocratie à bout de souffle … L’État, les institutions publiques, les entreprises, les organisations syndicales ont une réelle responsabilité pour redonner confiance dans la démocratie, aux citoyens et salariés. Ancrer la démocratie au cœur de la vie économique et sociale, c’est lui rendre toute sa puissance de transformation.

La gouvernance démocratique des entreprises est l’un des piliers de l’ESS qui valorise l’engagement des salariés et citoyens dans les décisions de l’entreprise. C’est un levier de resensibilisation et de reconnexion des individus à l’importance d’exercer la démocratie dans toutes les configurations où cela est possible.

Alors comment animer la démocratie dans les entreprises ? Quels avantages pour les décideurs d’impliquer les citoyens et les salariés dans les décisions qui les concernent ?

Parlons en le 30 mai prochain avec :

Youssef Achour, Président de la coopérative Up et de la CRESS Ile-de-France.

Marion Graeffly, Co-fondatrice de la coopérative TeleCoop et membre du collectif Licoornes.

Benoit Hamon, Ancien Ministre délégué à l’ESS, Directeur général de l’ONG Singa.

Les #UpConf en partenariat avec le Groupe Up vous donnent rendez-vous le 30 mai au MAIF Social Club : 37 rue de Turenne, 75003 Paris à partir de 18h45.