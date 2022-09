Pour les entreprises devenues sociétés à mission, un horizon au-delà des profits

Depuis la loi Pacte de 2019, les entreprises optent pour un modèle de plus en plus populaire qui veut concilier performances économiques et engagements socio-environnementaux. Mais les contrôles de leurs objectifs restent limités.

Comment se réinventer après le Covid-19 ? Cette question, Charles Darbonne se l’est posée en boucle pendant les confinements successifs. C’est en visitant le siège du groupe Yves Rocher à La Gacilly (Morbihan), en juillet 2021, que le PDG de Darégal, leader mondial des plantes et herbes aromatiques surgelées, a trouvé la voie : endosser le statut de société à mission. « L’idée n’est pas d’afficher un nouveau logo pour faire beau mais d’appuyer notre développement stratégique sur des valeurs fortes, insiste-t-il. A l’heure du réchauffement climatique, les surgelés ne sont pas forcément une solution durable. Si je veux faire perdurer l’aventure familiale commencée il y a cent trente-cinq ans, je vais devoir développer des produits plus respectueux de la planète. En tant que chef d’entreprise, je n’ai pas la capacité de changer le monde, mais j’ai au moins celle de changer mon monde. »