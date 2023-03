Pour garantir les valeurs citoyennes de notre République et l’accès à tous les droits pour tous les étrangers présents sur notre territoire : Agissons avant fin mars !

Publié le 24 mars 2023

Fin mars, le Sénat se penchera sur l’examen du projet de loi "pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration". Ce projet de loi est la vingt-neuvième réforme depuis 1980. Cet amoncellement de textes précarise l’inclusion des personnes étrangères au sein de notre société, alors même que le législateur a adopté en 2002 (loi 2002-2 rénovant l’action sociale) et en 2005 (loi 2005-102 pour l’égalité des droits et des chances), deux lois structurantes en matière d’accompagnement et d’accessibilité permettant (...)