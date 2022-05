Les Coop’HLM appellent la Première ministre à s’emparer de la question du logement

La Fédération des Coop’HLM s’inquiète de l’absence de ministre chargé du Logement et demande à madame Borne de remédier à cette absence de ministre dédié

Dans un contexte ou la question du pouvoir d’achat est au coeur des préoccupations des Français et ou tant de nos concitoyens sont mal logés, la Fédération des Coop’HLM s’inquiète de l’absence de ministre chargé du Logement et demande à madame Borne de remédier à cette absence de ministre dédié et de présenter rapidement des mesures et une politique répondant aux enjeux immédiats mais aussi préparant une politique d’avenir et de moyen terme.

Le temps presse et les enjeux portés par ce secteur sont nombreux mais ceux du logement social plus encore tans les besoins sont nombreux et son rôle essentiel pour non seulement les plus modestes mais aussi l’ensemble des catégories populaires.