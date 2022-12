Le forum Bien Chez Soi, c’est le 12 décembre 2022 !

La coopérative Les 3 Colonnes du maintien au domicile est heureuse de vous convier à la troisième édition de son forum annuel Bien Chez Soi : Un événement accessible à tous et porté sur les innovations sur le bien vieillir à domicile

Forum Bien Chez Soi

de 9h00 à 12h30

Campus René CASSIN,

47 rue Sergent Michel BERTHET 69009 Lyon

Comme chaque année, ce sera l’occasion de rencontrer les partenaires, les coopérateurs et les financeurs de la coopérative Les 3 Colonnes.

Voici 6 raisons pour vous de participer :

Venez rencontrer nos partenaires du maintien au domicile : livraison, soin, aménagement, transport, domotique.

Venez rencontrer les coopérateurs, nos 7000 financeurs et bénéficiaires du Viager Solidaire

Parce qu’il est bon de pouvoir se revoir en vrai !

Pour nouer de nouvelles relations bénéfiques et vertueuses

Parce que c’est notre Assemblée Générale annuelle !

Et c’est Noël !

Pour assurer le bon déroulé de cette journée, veuillez confirmer votre présence