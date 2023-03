Interview du président de la République : 0 réponse !​

Publié le 22 mars 2023

Après 2 mois d’un mouvement social responsable et d’une importance inégalée depuis 50 ans, la CFDT attendait une parole présidentielle empreinte d’écoute, d’apaisement et d’ouverture. Malheureusement, celle-ci a une nouvelle fois été la démonstration d’un entêtement incompréhensible à occulter ce qui se passe dans la société tant sur la question des retraites que sur la question du travail et alors que notre démocratie est ébranlée. Concernant la réforme des retraites, la CFDT note qu’aucune inflexion n’a (...)