Indemnité carburant 2023 : 100 euros pour les travailleurs modestes

Pour prendre le relais de la remise à la pompe pour tous qui se termine le 31 décembre 2022, à partir de début janvier 2023, une indemnité carburant d’un montant de 100 € sera versée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes. C’est ce qu’a annoncé la Première ministre le mercredi 7 décembre 2022. Service-Public.fr vous indique les modalités annoncées.

La remise sur les carburants de 10 centimes d’euro par litre depuis le 16 novembre prend fin le 31 décembre 2022. En 2023, l’indemnité carburant sera plus ciblée et concernera les Français les plus modestes qui utilisent leur véhicule (voiture ou deux-roues) pour aller travailler.