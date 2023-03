Immigration, accès à l’emploi, discrimination. L’apport des enquêtes Génération

Que nous disent les trois premières années de vie active des jeunes immigrés et descendants d’immigrés sortis du système éducatif en 2017 ? Leurs situations ont-elles évolué par rapport à celles de leurs aînés sortis en 2004 ? Pour répondre, Stéphane JUGNOT a mobilisé les enquêtes 2007 et 2020 du dispositif Génération. Il compare quatre groupes de sortants : le groupe de référence qui rassemble les sortants nés en France de parents nés en France (76 %), la deuxième génération originaire d’Afrique composée des sortants nés en France avec un parent au moins né en Afrique (7 %), la deuxième génération originaire d’Europe du Sud constituée des sortants nés en France avec un parent au moins né en Europe du Sud (Espagne, Italie, Portugal) (2,5 %), et la première génération originaire d’Afrique regroupe les sortants nés en Afrique (4%).

La « deuxième génération » originaire d’Afrique réduit son écart de niveau de diplôme et de taux d’emploi

Les sortants de ce groupe représentent presque 7 % des sortants et environ la moitié des sortants de deuxième génération. Ces proportions sont très proches de celles observées pour la Génération 2004.

On note une forte réduction des écarts de niveau de diplôme par rapport au groupe de référence. Si en 2004, 31 % sortaient non diplômés du système éducatif contre 15 % pour le groupe de référence, ces proportions sont respectivement de 18 % et 12 % pour la génération 2017. En parallèle, la part des bac + 5 ou plus passe de 5 % à 17 % (10 % à 19 % pour le groupe de référence).

Par leurs origines sociales et leur lieu de résidence, ils restent plus fragiles sur le marché du travail et leur chance d’être en emploi est inférieure de 15 % à celle du groupe de référence. Mais ici aussi, l’écart se réduit puisqu’il était de 23 % pour la génération 2004.

De même, leur sentiment d’avoir subi une discrimination passe de 38 % en 2004 à 29 % en 2017.

La « deuxième génération » originaire d’Europe du Sud toujours proche du groupe de référence

Si en 2004 les jeunes de ce groupe représentaient 4 % de l’ensemble des sortants et 29 % des sortants de deuxième génération, ils ne sont plus en 2017 respectivement que 2,5 % et 19 %.

Tout comme en 2004, leurs origines sociales sont un peu plus modestes que pour le groupe de référence mais leurs parcours scolaires assez proches.

Leur taux d’emploi est très légèrement supérieur à celui du groupe de référence 75 % contre 73 %. En 2004, la différence était plus faible et en sens inverse. L’écart est un peu plus conséquent quant à l’accès à l’emploi à durée indéterminée (EDI) en février 2020 (48 % contre 43 % pour le groupe de référence). Il l’est aussi en termes de parcours puisque 36 % ont connu un accès rapide à un EDI durable contre 28 % pour le groupe de référence.

Une première génération originaire d’Afrique très hétérogène

Les sortants de ce groupe représentent 4 % de l’ensemble des sortants en 2017 (2 % en 2004).

Si leur performance sur le marché du travail apparaît meilleure que celle des « deuxième génération », cette moyenne masque de grandes disparités entre ceux ayant suivi un cursus dans l’enseignement supérieur après un bac passé à l’étranger et les autres.

30 % des immigrés d’Afrique sont des sortants de l’enseignement supérieur et comme 81 % d’entre eux obtiennent un diplôme de niveau bac + 5 ou plus, leurs conditions d’insertion sont même meilleures que celles du groupe de référence.

Les autres immigrés d’Afrique se rapprochent plus des « deuxième génération » par leurs caractéristiques individuelles et par leurs conditions d’insertion.

L’auteur a simulé plusieurs taux d’emploi en fonction uniquement des caractéristiques individuelles des quatre groupes de sortants. La différence entre ces taux simulés et les taux observés constitue la « part inexpliquée » qui peut provenir en partie de discriminations. Avec le modèle qui utilise le plus de caractéristiques disponibles, pour les « deuxième génération » d’Afrique l’écart est de 3 points, 6 points pour les immigrés d’Afrique sortant de l’enseignement supérieur et 4 points pour les autres immigrés d’Afrique. Seules les « deuxième génération » d’Europe du Sud voient leur taux observé être supérieur au taux attendu. En dépit des obstacles méthodologiques à mesurer très précisément les sources des inégalités, les difficultés sur le marché du travail des immigrés et enfants d’immigrés d’Afrique peuvent donc relever en partie de discriminations.

L’accès à l’emploi des immigrés et enfants d’immigrés de la Génération 2017

Stéphane Jugnot

Céreq Bref n°434, 2022, 4p.