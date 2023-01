Economie sociale et solidaire en Corse : 8 308 emplois créés et d’autres sont encore à venir

Ce mardi 23 novembre, la chambre régionale de l’Economie sociale et solidaire (Cress) a remis un prix à l’association Isatis pour son atelier de réinsertion des prisonniers de Borgo. A cette occasion, CNI a rencontré Jean-Michel Miniconi le directeur de la Cress et Pascal Vivarelli, vice-président pour évoquer l’importance de cette économie sur l’île et les perspectives.

Qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire (ESS) ?

Pascal. Vivarelli : - Cela regroupe des entreprises associatives, des fondations, des Scop dont l’objectif n’est pas de faire de l’argent pour le rendre à des actionnaires mais plutôt de le redistribuer aux salariés ou de le réinvestir dans de nouvelles missions.