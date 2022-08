Insertion par le sport et bonnes pratiques : Action Prévention Sport à l’honneur !

Dans le cadre de l’observatoire des métiers du sport, les partenaires sociaux de la branche (cosmos, AESL, CFDT…) ont réalisé une étude avec le soutien de l’AFDAS et du cabinet de conseils Pluricité. Ce Panorama, qui avait pour objectif de valoriser les « bonnes pratiques » des acteurs de l’insertion par le sport, met en valeur les acteurs de terrain. Les actions d’Action Prévention Sport y sont valorisées et notamment notre capacité à aller chercher les publics les plus éloignés.

« La structure est pleinement intégrée à l’écosystème de l’insertion professionnelle. De fait, elle touche et accompagne un public particulièrement éloigné de l’emploi, souvent en marge du SPE mais également de la pratique sportive »