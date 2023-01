Rencontre "Défi du recrutement dans l’ESS : quels leviers ?"

Le Groupe Ares organise le 19 janvier (9h-12h) prochain un temps de rencontre à destination des acteurs du recrutement de l’ESS et de l’Inclusion.

L’objectif de la matinée : rassembler un réseau de structures engagées aux compétences complémentaires pour trouver ensemble des leviers d’actions pour répondre aux tensions de recrutement actuelles.

Lors de cette matinée d’échanges, nous aurons la chance d’accueillir un panel de spécialistes et intervenant.es DRH de l’ESS du recrutement !

­Au programme :

Introduction : Quelles tendances sur le marché de l’emploi de l’ESS ?

Les initiatives du secteur : les réponses du Groupe SOS et du Groupe Ares, le choix de la certification avec GPTW et partage d’expériences des participants

Témoignages : attentes et parcours d’une reconversion vers l’ESS

Débat et création collective pour faire rayonner les emplois à impact

Nous vous invitons dans les locaux de RépareSeb au 73 Rue de la Chapelle - 75018 Paris.