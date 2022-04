Conférence « les soft skills pour innover et transformer les organisations »

France Stratégie et l’Institut pour l’innovation et la Transformation des organisations (ITI) présentent une conférence le 11 mai 2022 de 16h00 à 19h30 : « les soft skills pour innover et transformer les organisations » à Sciences Po, 27 rue Saint-Guillaume, Paris 7, Amphithéatre Boutmy.

Publication France Stratégie le 3 mai 2022 : « Les soft skills pour innover et transformer les organisations ».

Former à savoir reconnaître et développer les soft skills (ou compétences socio-comportementales), engager et préparer les équipes à être « moteurs de la transformation et de l’innovation » sont des vecteurs de croissance, de compétitivité et d’emploi.

Cette conférence sera l’occasion de présenter différentes études, notamment celle initiée par l’Institut pour la transformation et l’innovation et France Stratégie qui identifie les soft skills en lien avec l’innovation et la transformation des organisations en croisant les apports de la recherche en psychologie, en management et en sociologie.

Interviendront :

Natacha Valla, doyenne de l’école de management et d’innovation de Sciences-Po Paris, présidente du Conseil national de productivité ;

Brieuc du Roscoät, président de l’Institut de la transformation et l’innovation, chercheur en psychologie, enseignant à l’IRA de Lille ;

Romaric Servajean-Hilst, directeur de l’Institut de la transformation et de l’innovation, professeur-associé à Kedge Business School, chercheur-associé au Centre de Recherche en Gestion (CRG-i3) de l’École polytechnique ;

Didier Chabaud, directeur de la chaire Entrepreneuriat, territoire, innovation ;

Gilles Garel, professeur titulaire de la chaire gestion de l’innovation du CNAM ;

Stéphanie Buisine, professeure et directeur de recherche au CESI

Antonin Bergeaud, économiste à la Banque de France ;

Muriel Davies, enseignante à l’école d’ingénieurs CESI Nanterre ;

Sylvain Poisson, directeur de département Stratégie et management de l’innovation à Ayming.