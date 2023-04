France Travail : Pas de réinsertion durable sans accompagnement !

Publié le 20 avril 2023

L’Uniopss, qui réunit les associations des solidarités et de la santé soutient depuis l’origine les politiques publiques favorisant le retour à une activité économique des personnes les plus éloignées de l’emploi. Notre union exprime néanmoins les plus vives inquiétudes si les moyens humains dédiés ne sont pas à la hauteur des besoins d’accompagnement mentionnés dans le rapport France Travail. Le rapport de la mission de préfiguration de France Travail intervient alors que depuis deux jours, plusieurs (...)