Fondation Abbé Pierre dévoile sa nouvelle campagne d’hiver avec FRED & FARID Paris

En cette fin d’année 2022, la crise sanitaire du covid-19 a fait place à une crise économique d’une ampleur inédite. A la veille de 2023, ​ sur fond de crise énergétique, inflation et guerre en Ukraine, la précarité constitue plus que jamais un danger immédiat pour des millions de français en difficulté. C’est dans un contexte que la Fondation Abbé Pierre, qui lutte contre le mal-logement, dévoile sa nouvelle campagne de sensibilisation d’hiver imaginée et développée avec l’agence FRED & FARID Paris.

En ligne avec le premier film “Il y a une vie après la rue” sorti en 2021, ce nouvel opus fait la part belle à l’espoir. La Fondation Abbé Pierre continue de porter un message résolument positif à l’encontre des discours déclinistes à travers l’installation d’une nouvelle signature : “Quitter la rue, c’est retrouver la vie.” Dans une France où près de 300 000 personnes sont sans domicile, il est plus que jamais essentiel de rappeler que le logement est la première étape pour reconstruire une vie. ​

Pour illustrer la finalité de ses combats, la Fondation Abbé Pierre dévoile une œuvre cinématographique ​ poignante de 5 min 32 signée FRED & FARID Paris et réalisée par l’un des ​ cinéastes français les plus talentueux, Arnaud Desplechin (production Phantasm) . Le film raconte avec vérité la descente aux enfers d’un jeune qui découvre la dure réalité de la rue suite à un clash familial dans une famille recomposée.