Les 23, 24 et 25 septembre 2022 à Avignon, se tiendra, la 6ème édition de C’est pas du luxe !, un festival pas comme les autres, qui met au cœur de son projet des personnes en situation de grande précarité.

Initié par la Fondation Abbé Pierre, La Garance - Scène nationale de Cavaillon et l’association Le Village, cet événement culturel et inclusif est soutenu par le ministère de la Culture, la Ville d’Avignon, Emmaüs France et le fonds de dotation Chœur à l’ouvrage. Pendant trois jours, le grand public est invité à venir découvrir plus de 60 projets, de toutes disciplines artistiques confondues, élaborés entre des artistes professionnels, des personnes en situation de précarité et des citoyens de tous horizons.

Avec C’est pas du luxe ! la Fondation Abbé Pierre et ses partenaires profitent de l’art pour permettre à chacun de rencontrer l’autre et de faire évoluer le regard sur la précarité.