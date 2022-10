Budget 2023 : les crédits réels pour l’insertion diminuent !

En dépit d’un affichage politique volontariste de création de 7 000 ETP supplémentaires, le budget réel pour l’IAE en 2023 devrait conduire à pouvoir financer moins de postes qu’en 2022, sauf à revoir la répartition budgétaire entre les modèles. Dans ce cadre la fédération des entreprises d’insertion alerte les députés et compte sur votre mobilisation et relai sur le sujet.

Le compte n’y est pas… mais une autre équation est possible

Budget IAE loi de finances 2023

Pour assurer le développement des postes d’insertion dans le cadre du pacte d’ambition et garder la trajectoire de croissance, il faudrait que le budget 2023 soit au global au moins celui de 2022 augmenté de l’indexation du SMIC et d’une marge de développement, soit au moins 100 millions de plus que ce qui actuellement prévu.

Évidemment, dans le contexte, il est illusoire de penser que les crédits de l’IAE seront augmentés de cette somme. Sommes-nous dans l’impasse pour autant ? En réalité il y a une voie pour cette croissance, elle nécessite du courage politique et des décisions fortes.