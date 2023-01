Un guide de la création à destination des porteurs de projet inclusifs !

La fédération soutient et accueille depuis près de 35 ans les porteurs de projets inclusifs. Quelques jours après la remise de la quatrième édition du prix JENi, la fédération dévoile son nouveau guide de la création.

Un outil pratique et complet

La fédération a choisi de faire un pas de plus dans l’accompagnement des porteurs de projets inclusifs en développant « Le guide de la création ». Ce dernier s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement et de renforcement du secteur que soutient la fédération.

Ce guide qui reprend les b-a-ba de l’insertion approfondit aussi tous les points clés de la création comme le choix de sa forme juridique, la rédaction de son projet social ou bien la formalisation du projet économique et financier. Il est un véritable outil pratique pour les créateurs et repreneurs d’entreprises d’insertion et comprend des outils centraux comme un référentiel d’appui à la formation d’un projet d’insertion. Il complète les outils de la fédération, comme le label RSEi qui sert déjà de véritable support pour le développement de nombreux nouveaux projets.