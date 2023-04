Le rapport IGAS sur l’insertion par l’activité économique rendu public

L’inspection générale des affaires sociales (IGAS), sur saisine du ministère du Travail, a réalisé fin 2022 un rapport sur le secteur de l’IAE. Publié depuis quelques jours, le rapport dresse un bilan du secteur et identifie plusieurs pistes de changement, dans une logique de « passage du Pacte d’ambition au Pacte de stabilisation ».

Un rapport qui confirme la pertinence de l’insertion par l’activité économique

L’IGAS a consolidé de nombreuses données sur le secteur. Elle établit dès les premières pages le bon ciblage des publics accompagnés par les structures de l’IAE. L’action et la pertinence du secteur sont reconnus, même si le rapport préconise d’aller plus loin dans cette analyse, en comparant par exemple les trajectoires de vie des personnes accompagnées par l’IAE et d’autres qui ne le seraient pas.