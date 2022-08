Urgence Gaza : le Secours populaire lance un appel à la solidarité

Face à la flambée des violences et à ses conséquences humaines dramatiques, le Secours populaire français lance un appel à la solidarité pour soutenir la population de Gaza.

Sans attendre, le SPF débloque un premier soutien financier de 50 000€ depuis son fonds d’urgence solidaire pour répondre au cri d’alarme de son partenaire Palestinian Medical Relief Society (PMRS).

PMRS intervient sans relâche pour dispenser aide médicale, matérielle et psychologique aux victimes, au nombre desquels figurent des enfants : soins apportés par les équipes médicales mobiles, soins post opératoires, soutien psycho-social, distribution de nourriture, vêtements, kits hygiène, eau, kits pour bébés, ustensiles de cuisine, nourriture…

Un soutien plus que jamais nécessaire quand chaque bombardement provoque des situations de plus en plus catastrophiques et des déplacements de milliers de civils. Le blocus étant toujours en place, les seules sources d’eau, d’électricité et de nourriture diminuent considérablement à chaque attaque violente contre Gaza.

Le Secours populaire apporte la solidarité depuis 1979 grâce à son partenariat avec PMRS. Le travail de longue haleine de PMRS, déployé à travers la trentaine de centres de santé répartis à Gaza et en Cisjordanie, ses dispensaires mobiles et ses secouristes qui sillonnent les territoires palestiniens, est irremplaçable.

Le SPF, qui agit auprès de toutes celles et ceux qui souffrent, partout en France et dans le monde, en appelle à la générosité et à la solidarité de tous pour alléger les souffrances que subissent jour et nuit les femmes, les hommes et les enfants vulnérables et leur redonner confiance en l’avenir. Toutes les initiatives de collecte et de solidarité sont les bienvenues.