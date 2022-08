Protection sociale : le choc du vieillissement est-il soutenable ?

Le vieillissement de la population est l’un des défis majeurs auxquels sera confronté notre système de protection sociale dans les années à venir. Pourtant, son impact direct sur les comptes sociaux pris dans leur ensemble, côté dépenses comme côté recettes, a jusqu’ici été peu étudié. France Stratégie propose une réponse documentée à cette question. Le choc à venir est-il supérieur à celui auquel on a déjà dû faire face ces vingt dernières années ? Le vieillissement attendu en France est-il plus intense que celui des autres pays européens ? Et dans quelle mesure s’y est-on déjà préparé ? L’étude s’appuie sur une méthode originale reposant sur les comptes de transferts nationaux et les dernières projections démographiques de l’INSEE. La note d’analyse est accompagnée de deux outils originaux de datavisualisation.