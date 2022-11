Protection des droits des titulaires de CPF et de leurs données personnelles mise en place de France Connect +

Le 13 octobre dernier, le cabinet de la Ministre déléguée auprès du ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion et du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels a réuni les organisations professionnelles de la Branche afin de présenter les prochaines mesures qui seront mises en place afin de protéger les droits des titulaires de CPF et leurs données personnelles.

A ce titre, deux axes seront prochainement développés. Il s’agit :

De la mise en place de plusieurs mesures préventives et répressives portées par la proposition de loi visant à lutter contre les abus et les fraudes au compte personnel de formation (interdiction du démarchage abusif au CPF, autorisation des échanges d’informations entre les différents services de l’Etat et les acteurs de la formation professionnelle, recouvrement, encadrement de la sous-traitance …) ;

Du renforcement, dès le 25 octobre 2022, de la sécurisation du parcours d’inscription en formation sur Mon Compte Formation via France Connect + qui est une version plus sécurisée de France Connect et est destinée à accéder à des démarches plus sensibles. France Connect +, via l’identification numérique de La Poste, propose une authentification renforcée (confirmation de l’opération de souscription à une formation via un code secret sur une application mobile dédiée) permettant ainsi de limiter les risques d’usurpations d’identité.

Il sera donc nécessaire de sensibiliser les futurs bénéficiaires à la création de leur identité numérique en amont de leur inscription en formation.