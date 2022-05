Elodie Salin, secrétaire générale du Synofdes s’exprime dans un article publié par Le Quotidien de la formation – Centre Inffo qui nous fait l’amitié de nous autoriser sa diffusion. L’article suivant a été rédigé par Sarah Nafti.

« Le secteur de la formation professionnelle est très hétérogène, avec près de 13000 entreprises dont 60% sont des TPE », a expliqué Elodie Salin, secrétaire générale du Synofdes (Syndicat national des organismes de formation), lors d’un webinaire organisé récemment.

Le Synofdes représente environ 15 000 salariés dont 60% de femmes, avec des activités diverses, de la formation courte à l’apprentissage. Il fait partie des trois organisations patronales, et six organisations syndicales, qui sont représentatives et négocient donc les accords de branche. « La branche des organismes de formation regroupe environ 9000 entreprises, pour 75900 salariés, qui appliquent cette convention collective spécifique », a rappellé Elodie Salin. En effet, l’une des particularités du secteur de la formation professionnelle est que pour de nombreux organismes, ce n’est pas leur activité principale, et ils dépendent donc d’autres conventions collectives, comme le Syntec ou le secteur du bâtiment.