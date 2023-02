Nous souhaitons sortir du paiement à l’heure stagiaire dans les contrats publics

Bien que rendu possible aujourd’hui par le cadre légal et règlementaire, le mode de financement au forfait est encore peu répandu.

Financer un organisme au forfait peut favoriser l’individualisation et la combinaison de prestations diverses plus efficacement que l’heure stagiaire qui a tendance à inciter à la sélection à l’entrée des publics et aux parcours standardisés. Ce forfait peut couvrir tout ou partie du programme.

La modalité de rémunération au forfait semble ainsi particulièrement adaptée aux programmes du plan régional de formation – PRF – visant une adaptation des parcours de formation « chemin faisant » en fonction de l’évolution – pour partie non « anticipable » – des besoins individuels. Elle permet, en outre, plus facilement de :

Financer des parcours mixtes (présentiel/distanciel/expérienciel) ou totalement distanciel.

Reporter, si cela s’avère pertinent, des coûts de formation sur la fonction accompagnement dont on sait qu’elle est déterminante en matière d’efficacité pédagogique.