CPF : la fin de “la liberté de choisir son avenir professionnel” ?

L’UNSA s’oppose à toute mesure qui obligerait le salarié à financer le reste à charge du coût d’une formation dans le cadre de son CPF (Compte personnel de formation). Ce principe est envisagé par l’exécutif. Un amendement au projet de budget 2023 introduit un “mode de régulation” pour mobiliser et financer son CPF.

Au prétexte de régulation du financement du CPF pour baisser l’endettement de France compétences, l’exécutif envisagerait d’instaurer un ticket modérateur. Sa mise en place aurait des conséquences négatives voire désastreuses sur l’accès de tous à la formation et notamment des plus modestes. Les ouvriers et employés représentent près de 7 personnes sur 10 formées grâce au CPF, cette mesure serait non seulement injuste mais romprait le fondement d’un droit universel à la formation.