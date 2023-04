Premières Journées du réseau des solidarités "Être non lucratif et faire réseau dans les champs des solidarités et de la santé : un enjeu d’actualité à (ré)affirmer" #JRS2023

Publié le 3 avril 2023

L’Uniopss, première fédération du secteur non lucratif des solidarités et de la santé par son approche intersectorielle et la diversité de ses adhérents, organise des journées de son réseau, qui vont rassembler près de 200 actrices et acteurs de terrain, des membres des équipes des Unions régionales et nationale, des administrateurs et dirigeants des associations adhérentes. Ce rendez-vous intervient dans ce moment particulier de blocage de la démocratie sociale et politique dans notre pays, de tensions (...)