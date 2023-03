Surcoûts à la charge des établissements et services sociaux et médico-sociaux liés aux nouvelles modalités d’évaluation : L’alerte de 27 associations de solidarité

Publié le 20 mars 2023

Il y a près de trois semaines, l’Uniopss et 26 associations adhérentes et partenaires investies dans différents domaines des solidarités (autonomie, santé, lutte contre les exclusions, protection de l’enfance etc.) alertaient la Première ministre, ainsi que les ministères et directions compétents, sur la nécessité de compenser les surcoûts entraînés par la réforme de l’évaluation des ESSMS, qui sont aujourd’hui à la charge des structures. L’impact sur les budgets et le temps RH consacrés aux nouvelles (...)