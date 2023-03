Publié le 3 mars 2023

Le 8 mars approche, et c’est l’occasion de faire le point sur les droits des femmes en France . Pourquoi ne pas parler d’un exemple positif ?? De nombreux sujets sont loin d’être réglés , malgré les efforts des associations , et de tous ceux qui se battent pour l’égalité des droits. Mais au delà des axes de progrès et informations négatives, quelques exemples pourraient être cités, et inspirer d’autres actions. Ainsi, Maisons du monde crée des lieux de vie solidaires En 2020, face à l’augmentation (...)